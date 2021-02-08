تشريعية النواب تقر منع سفر أعضاء الشيوخ إلا بإذن.. ونائب: وصاية غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - أقرت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره، وذلك من أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى، بداع مخالف الدستور الذى يكفل لأى مواطن حرية التنقل.





جاء ذلك وفق المادة مادة 234، والتى تنص على: "لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابى يبين فيه وجهته وسبب سفره.. ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج فى مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك فى مضبطة الجلسة.. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.. ولا يجوز للعضو الاتصال بأى جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن كتابى من رئيس المجلس". وسجل كل من النائب مصطفى بكرى، والنائب عاطف مغاورى اعتراضهم، حيث أكد مغاورى، أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدا أن النواب ليس قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرا إلى أن الموظف العام فى الماضى كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغائها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب فى نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول، فيما انتهت اللجنة لنفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض فى المضبطة.

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