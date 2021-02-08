النشرة المرورية : زحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو وسيولة بمحور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرزاق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وأوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بطريق كورنيش الإسكندرية، من عند منطقة شارع سوريا حتى كوبرى ستانلى، وأحجام متفرقة فى منطقة الرمل، وأحجام متفرقة بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده.

وتابع صابر أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء المتجه إلى الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام للقادم من محطة مترو شبرا الخيمة، ومتجه لملطع الدائرى، عند منطقة ميت نما.

ولفت صابر إلى أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما، عدا بعض الأحجام فى محافظة أسيوط عند محور 23 يوليو فى الاتجاه القادم من يسرى راغب وكوبرى الهلالى ومتجه لطريق البسيرى.

وأكد صابر أن الحركة المرورية أعلى قطاعات الطرق الدائرية، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال ومن أبرزها: أعلى الأوتوستراد للقادم من التجمع ومتجه إلى مناطق المعادى، ناصحا باستخدام نفق كارفور بدلا عن منزل الأوتوستراد، واستكمال طريق المعراج، ونخرج مرة أخرى على الأوتوستراد، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى المنيب نتيجة وجود أعمال، وجارٍ تصفية الكثافات من قبل الإدارة العامة للمرور.

وأشار صابر، إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو مرضية تمام، موضحا أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، كشف صابر عن وجود بعض الأحجام، فى محور الأوتوستراد، عند مطلع كوبرى الدائرى وأعلى كوبرى التونسى، نتيجة وجود أعمال بهذه المنطقة، ناصحا المتجه إلى مناطق المعادى وقادم من مناطق القلعة والسيدة عائشة، بسلوك الملك الصالح ودخول كورنيش النيل.

ونوه صابر على وجود بعض الأحجام بشارع صلاح سالم عند منطقة الأعمال بمحور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى الفنجرى للخارج من الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

واستطرد صابر، بوجود تحويلة مرورية عند النادى الأهلى للقادم من كوبرى المشير أبو غزالة، موضحا أن القادم من مساكن شيراتون، ومتجه لعباس العقاد ومحور النصر؛ يتجه يمينا عند نادى الفروسية، ويخرج على شارع سيتى ستارز، ويخرج منه مرة أخرى لمناطق النصر.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بتجنب استخدام كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.