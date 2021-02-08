فيديو.. محور ديروط شريان جديد فى خطة التنمية بمصر

جدة - نرمين السيد - وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطـوله 29 كم وعرضه 21 متر بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكل اتجـاه كما يشمل 16 عملا صناعيا، وتشمل 12 كوبرى منها 3 كبارى رئيسية وهى: "كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى، كوبرى أعلى نهر النيل، كوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى"، و4 أعمال صناعية "3 برابخ مخرات سيول، ونفق واحد" لحل التقاطعات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول بالاضافة الى كوبرى النيل يبلغ طوله 865 مترا.



كما أن المشروع سيساهم فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى "القاهرة – أسيوط" بالطريق الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

ويأتى تنفيذ المحور ضمن خطة الدولة لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل الى 87% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشاؤها ليصل إجمالى الكبارى على النيل "60 كوبرى" وذلك لتقليل المسافات البينية لكبارى ومحاور النيل لتصل إلى 25 كم بدلا من 100 كم.