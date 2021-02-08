رئيس الرعاية يعلن إنشاء وحدة الحسابات ودراسات النظم الصحية

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى، فعاليات ورشة العمل الأولى فى دراسة الحسابات الصحية الوطنية لعام 2021، والتى تستمر على مدار 3 أيام متتالية، وذلك بمشاركة وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، خلال كلمته، إلى أن ورشة عمل "دراسة الحسابات الصحية الوطنية"، والتى تأتى للمرة الأولى فى إطار تطبيق التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية، تُعقد بهدف بناء الكفاءات الوطنية فى وزارتى الصحية والمالية وتدريبها على إجراء دراسات اقتصاديات الصحة بصورة دورية، وذلك بدعم من منظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف السبكى، إلى أن الهدف الأساسى من إجراء دراسات النظم الصحية بشكل عام، والدراسات الاقتصادية والمالية بشكل خاص، هو دعم متخذ القرار من خلال تقديم الأدلة اللازمة للتخطيط الصحى وتتبع المسارات المالية له، والخدمات المقدمة من خلاله، وذلك للوقوف على جدواها واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح مساراتها، وذلك لاعتبارها من الركائز الأساسية التى تبنى عليها الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية.

وتابع: الدراسة الحالية لها طابع متميز، حيث أنها ترتكز على التدفقات المالية على مستوى التدخلات المختلفة، وفى المحافظات المختلفة بما فى ذلك المحافظات التى يطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل وباقى محافظات الجمهورية التى لم تطبق نظام التأمين الصحى بعد، مما يُثرى هذه الدراسة، ويعظم النتائج والمعلومات التى سيتم التوصل إليها من خلالها، لتكون أداة فعالة من أدوات التخطيط الصحى الواعى والسليم، والمبنى على الأدلة للنظم الصحية ككل ولنظام التأمين الصحى الشامل بشكل خاص وهو ما ينعكس على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية فى ضوء مد مظلة التأمين الصحى الشامل لتشمل باقى المحافظات.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إن ورشة العمل تأتى بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على مقترح إنشاء وحدة الحسابات الصحية الوطنية ودراسات النظم الصحية بمكتب مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، لتكون الجهة المسئولة عن إجراء مثل هذه الدراسات بشكل منهجى ومتكامل وبصورة مؤسسية، وذلك من خلال فريق يتم تأهيله على أعلى المستويات من كوادر وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لتتولى هذه الوحدة مسؤولية إصدار هذه الدراسة بصورة دورية، كونها أحد أهم عناصر متابعة وتقييم أداء النظام الصحى.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خالص تقديره للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لجهودهم الحثيثة ودعمهم غير المحدود لإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، ليكون المحرك الأساسى فى نجاح المنظومة فى محافظة بورسعيد، وامتداد المنظومة لتوفير التغطية التأمينية لكافة مواطنى محافظتى الأقصر والإسماعيلية؛ وهو ما يعد استمراراً للنجاح لوزارة الصحة فى تنفيذ العديد من المبادرات الصحية الرئاسية فى شتى محافظات مصر للحفاظ على صحة المواطنين، والذى يعضد جهود الدولة المصرية فى التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.

كما وجه الدكتور أحمد السبكى الشكر والتقدير للدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى جمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة بمكتب ممثل منظمة الصحة العالمية، وكذلك فريق العمل بالمنظمة، لدعمهم المستمر والفعال للنظام الصحى المصرى وعلى الأخص الدعم المقدم لنظام التأمين الصحى الشامل، والمشاركة الفعالة بآلياته منذ بداية التخطيط للمشروع واستمرار هذا الدعم حتى الآن.



وثمَّن السبكى، التعاون والتكامل بين القطاعات والمؤسسات المختلفة، فى إنهاء هذه الدراسة الهامة، لكى تحقق الأهداف المرجوة منها، بما يدعم ويعضد جهود القائمين على النظام الصحى فى التطبيق الناجح للتأمين الصحى الشامل والسعى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

ويشارك فى هذا البرنامج التدريبى ممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية ووزارتى الصحة والسكان والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وممثلين عن الجامعات المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد من الدول الرائدة فى المنطقة فى إجراء دراسات الحسابات الصحية الوطنية، حيث تم إجراء الدراسة الأولى من قبل وزارة الصحة والسكان، بدعم من للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبمشاركة جميع قطاعات الصحة بالدولة المصرية وذلك فى عام 1994 – 1995، ثم تم بعدها إجراء العديد من الدراسات ونشر نتائجها على المستوى الوطنى والدولى، وكانت آخرها، الدراسة التى أجريت فى عام 2014 – 2015.