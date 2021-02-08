عاجل بالصور .. السيسى يتفقد عددا من الأحياء والمنشآت بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى والإنشائى لعدد من الأحياء والمنشآت، منها مركز مصر الثقافى الإسلامى الذى يحتوى على أحد أكبر المساجد فى العالم وهو مسجد مصر بسعة 107 آلاف مصلی وترتفع مآذنه بطول 140 مترًا، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال، كما يحتوى على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار 7 أدوار بسعة إجمالية 3 آلاف سيارة.

كما تفقد أيضَا مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، وهو الأكبر فى الشرق الأوسط، وتتسع القاعة الرئيسية لاستيعاب ألف عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الحالى للبرلمان بالقاهرة، وملحق بالقاعة الرئيسية مجموعة مبانٍ خدمية منفصلة تشمل دور عبادة، ومركز طبى، ومبنى للشرطة، ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز إعلامى، ومركز معلومات، ومركز تدريب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، وتعلوا القاعة الرئيسية قبة وسطية تعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم.

وتفقد الرئيس، أيضًا سير الأعمال بالحى الحكومى الذى يحتوى على مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك مبنى مقر مجلس الوزراء.

كما اطلع الرئيس، كذلك على ساحة الشعب التى بها أعلى وأضخم سارى علم فى العالم، وكذلك النصب التذكارى الذى صُمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

واطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الإنشائية على مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لجميع المبانى والمنشآت الجارى العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.