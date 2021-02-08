السيسي: منشآت العاصمة الإدارية تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية صباح اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة حيث اطلع علي الموقف التنفيذي والانشائي لعدد من الأحياء والمنشآت منها مركز مصر الثقافي الإسلامي الذي يحتوي على أحد أكبر المساجد في العالم هو مسجد مصر بسعة مصلين ۱۰۷ ألف مصلي وترتفع مآذنه بطول ١٤٠ متر.
ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال كما يحتوي على ساحة إنتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار "۷ دور" بسعة إجمالية ٣٠٠٠ سيارة.
كما تفقد الرئيس ايضًا سير الأعمال بالحي الحكومي الذي يحتوي علي مقار الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وكذلك مبني مقر مجلس الوزراء.
كما اطلع الرئيس كذلك على ساحة الشعب التي بها أعلى وأضخم ساري علم في العالم وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى من حيث استخدام الأعمدة والزخارف ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.
وقد اطلع الرئيس من المسؤولين بالمواقع الانشائية على مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الانجاز موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكافة المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.
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