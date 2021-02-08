نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات "جنوب أسيوط" التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم،

وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة.

وتستعرض "الفجر" نتيجة الأنتخابات للنقابة الفرعية "جنوب أسيوط " وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 4040 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 2313 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز أحمد محمود أحمد حسين نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 868 صوتا.

وفوز ضياء الدين سالم محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 507 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- باهر محمد عبد الرحمن 1174 صوتا.

2- أحمد محمد هاشم 1120 صوتا.

3- عبد الحكيم علي عثمان 942 صوتا.

4- إبراهيم شلبي محمود 906 صوتا.

5- حسن أحمد حسن 827 صوتا.

6- بكر عبد العزيز عبد الله 767 صوتا.

7- جمال عيد ثابت 748 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1167 عضوا.

