نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني يناشد وزيرة التخطيط بتحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب صلاح أبو هميله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لإلقاء بيان الوزارة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أهمية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة، ووضع ضوابط لها، ضاربًا مثالا بجنوب الجيزة التى تعانى من ضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة.

كما أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، على أهمية الانتهاء من المشروعات التى لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها فى إطار التنمية المستدامة قائلًا: هناك مشروعات صرف صحى بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة. ودعا أبو هميلة، الذى ضم بنك الاستثمار القومى إلى صندوق مصر السيادي.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

