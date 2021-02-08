نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي الإسماعيلية الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة الإسماعيلية الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2854 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1825ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 834 صوتا.



وفوز الأستاذ شهاب فتحي أحمد علي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 522 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

مصطفى محمد مدني 768 صوتا.

كحلاوي عثمان أبو القاسم 742 صوتا.

حمدي عبد الوهاب محمد الهادي 641 صوتا.

محسن فتحي علي محمد 627 صوتا.

فارس علي فارس 593 صوتا.

محمد عيد سلام سليم 572 صوتا.

ياسر حسين خليل 564 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1064 عضوا.

