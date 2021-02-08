نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات "الوادي الجديد" التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة.

وتستعرض "الفجر" نتيجة الأنتخابات للنقابة الفرعية "الوادي الجديد " وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 350 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 299 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز محمد بشير رشيدي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 134 صوتا.

وفوز محمد سيد محمد غبوش عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 179 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- محمد عمر علي حسن 171 صوتا.

2- أحمد عبد النعيم سليم عبد النعيم 165 صوتا.

3- محمود عبد الشكور علي سعيد 156 صوتا.

4- محمد محمود سيد مرزوق 155 صوتا.

5- محمد جمعة مهدي محمد 150 صوتا.

6- محمد محمود نور الدين 147 صوتا.

7- هاني إبراهيم أحمد مهران 146 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 186 عضوا.

