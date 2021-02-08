نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي أسوان الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة أسوان الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2521 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 1880 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ محمد محمود فهمي أحمد أبو كروره نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 598 صوتا.



وفوز السيد الأستاذ علي يوسف محمد حامد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 463 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

محمد أحمد عرابي محمد 1033 صوتا.

حسين محمد صالح حسين 974 صوتا.

حمدي محمد محمد محمود 917 صوتا.

عز الدين ياسين أحمد ياسين 908 صوتا.

مجاهد قرباوي علي حسين 885 صوتا.

مصطفى محمود محمد فراج 867 صوتا.

نبيل يوسف أحمد حسين 428 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 1130 عضوا.