نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات "سوهاج" التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة.

وتستعرض "الفجر" نتيجة الأنتخابات للنقابة الفرعية "سوهاج " وهي كالأتي:-

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 7590 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 4120 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز عادل صادق حسن أبو الشباب نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 2446 صوتا.

وفوز محمد صلاح أحمد فؤاد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 718 صوتا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- أحمد دياب أحمد علي 2311 صوتا.

2- أحمد محمد عبد الحميد محمد 2033 صوتا.

3- يسري أحمد عبد المطلب 1855 صوتا.

4- أبو مدين مهدي محمد 1839 صوتا.

5- علاء محمد علي قاسم 1700 صوتا.

6- عبد الرحمن شكر خلف 1544 صوتا.

7- رفعت محمد محمد عبد العال 1537 صوتا.

8- حسام الدين حسن محمد إسماعيل 1382 صوتا.

9- أحمد محمد أبو حساب عبد اللطيف 1212 صوتا.

10- محمد جبريل نصر الدين همام 1079 صوتا.

11- عبد الفتاح أحمد مرسي عبد المغيث 1068 صوتا.

12- وليد كمال حامد محمد 982 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 2811 عضوا.

