ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي الأقصر الفرعية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وننشر نتيجة الانتخابات لنقابة الأقصر الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 2090 عضوا، وبلغ عدد الحاضرين 1545 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ الدوشي شاكر أبو دوح نقيبًا بالتزكية.



وفوز السيد الأستاذ عمر عبد القادر علي سلام عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 565 صوتا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:



قناوي عبد الباقي فهمي قناوي 558 صوتا.

السيد عبد الله أحمد عبد الله 554 صوتا.

عبد النعيم عباس عبد النعيم عبد العال 539 صوتا.

أبو الحسن سعدي صابر 531 صوتا.

خالد خضر حفني سيد 451 صوتا.

أشرف عدنان حسين علي 442 صوتا.

عبد الباسط محمد أحمد علي 384 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 874 عضوا.