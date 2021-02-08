نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف التصويت بعد الإستراحة في إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستئنافت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال الجيزة، فتح باب التصويت أمام المترددين للإدلاء بأصواتهم، بعد ساعة الإستراحة التي جاءت من الساعة الثانية والنصف حتي الساعه الثالثة والنصف عصرا.

وشهدت اللجان إقبال كثيف للمشاركة في العملية الإنتخابية في إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب القاهرة بالنقابة العامة بوسط القاهرة.

وتجرى العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.