نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي السويس الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة السويس الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 1664 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 1295 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ أشرف فاروق عربي نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 380 صوتا.



وفوز السيد الأستاذ محمد محمود محمد محمد عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 306 صوتا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:



أحمد محمد محمود محمد العدوي 551 صوتا.

سمير عبد ربه أبو زيد 548 صوتا.

أحمد إبراهيم أحمد حامد 479 صوتا.

إبراهيم محمد ذكي إبراهيم 471 صوتا.

أحمد محمد غريب فتحي 413 صوتا.

خالد محمود حسين 408 صوتا.

أسامة الباز محمد سلامة 374 صوتا.

بينما لم يوافق على الميزانية 660 عضوا.