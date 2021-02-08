نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي جنوب سيناء الفرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة جنوب سيناء الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 383 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 304 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.



وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ خالد محمد علي سيد عمار نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتا.



وفوز السيد الأستاذ محمد السيد أحمد محمد موسى عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 240 صوتا.



كما فاز بمقعد العضوية كل من:



أحمد علي الوصال أحمد محمود بشادي 220 صوتا.

عمر مختار دويني عمر 189 صوتا.

علي مصطفى عبد العزيز سيد أحمد الهادي 154 صوتا.

علي جلال علي سلام 153 صوتا.

مسعد سليمان صالح مبارك 140 صوتا.

أحمد ناصر محمد موسى 104 صوتا.

حسن عبد المعطي عليان محمد 94 صوتا.

بينما وافق على الميزانية 197 عضوا.