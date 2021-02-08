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محافظ الجيزة تبدأ في هدم عقار الهرم المحترق

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، في تنفيذ قرار هدم عقار الهرم المحترق، وذلك بعد رفض طلب التصالح.

كما بدأت الأجهزة التنفيذية بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار، تمهيدًا لإزالته حتى نهائيًا، خاصة بعدما النيران التهمت جداره وباتت على وشك السقوط.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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