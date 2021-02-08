نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة تبدأ في هدم عقار الهرم المحترق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، في تنفيذ قرار هدم عقار الهرم المحترق، وذلك بعد رفض طلب التصالح.

كما بدأت الأجهزة التنفيذية بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار، تمهيدًا لإزالته حتى نهائيًا، خاصة بعدما النيران التهمت جداره وباتت على وشك السقوط.

