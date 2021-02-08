عاجل.. بدء إزلة عقار فيصل المحترق "صور"

استهلت أجهزة محافظة الجيزة، في هدم عقار فيصل المحترق، تنفيذًا لقرار الإزالة بعد رفض طلب التصالح، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح، وبدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار الذي لازالت الأدخنة تتصاعد منه حتى تلك اللحظة الراهنة.

كانت النيابة الإدارية، قد قررت تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة عقار فيصل المحترق، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، يوم السبت الماضي، للتحقق من وجود تعد على حرم الطريق الدائري.

عقار فيصل المحترق

أظهرت التحقيقات، عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق، للعقار منذ إنشاؤه، بالإضافة لتحديد المسؤولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه.

أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، لتكلف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة، بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، المنتهة إلى هدم العقار كليًا، بعدما كشفت التحقيقات القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الامن الصناعي بتلك العقار.