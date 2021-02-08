مهاجم بايرن ميونخ يظهر في سوهاج !! (صورة)

تدوال رواد السوشيال ميديا صورة لـ" شبيه" جانبري لاعب بايرن ميونخ، في أحد محافظات الصعيد وبالتحديد في محافظة سوهاج وهو يمسك " عيدان القصب"، وتزامنت الصورة مع تشبيه المصريين لجانبري بأنه من محافظات صعيد مصر.
وعلق صاحب الصورة قائلا " هروب جانبري من معسكر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ لزيارة أقاربه بسوهاج" وأنتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
يذكر أن جانبري يشغل مركز الجناح الأيسر ببايرن ميونخ بمواجهة صريحة أمام محمد هاني المقرر أن يبدء مباراة اليوم ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام الزعيم البافاري.
وعن مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية قال جنابري في تصريحات نقلتها صحيفة 'abendzeitung- muenchen" الألمانية: " البايرن يبحث عن مجد جديد.. الجميع كان يريد حقًا إقامة البطولة، لذلك نحن نتطلع إليها".
وأكمل جنابري: "هدفنا في بايرن ميونخ التتويج بالبطولة وتحقيق السداسية.. نحن نُدرك أنّ الأمر لن يكون سهلًا".
وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم علي ملعب أحمد بن علي في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ
وأعلنت 3 قنوات مفتوحة عن نقل المباراة عبر التردد المفتوح، قناة مكسبي ، بي ان سبورت المفتوحة ، الكأس المفتوحة.
تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات
ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة BeIN sport عبر التردد:
التعليق : علي محمد علي
- التردد: 11054،12765
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021
وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي النايل سات :
التعليق : أحمد الطيب
- التردد: 12245.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
التشكيل المتوقع للنادي الأهلي
فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع : محمد هانى - بدر بانون - أيمن أشرف - على معلول.
خط الوسط : أليوديانج - عمرو السولية - حمدى فتحى.
خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.
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