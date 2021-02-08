مهاجم بايرن ميونخ يظهر في سوهاج !! (صورة)

تدوال رواد السوشيال ميديا صورة لـ" شبيه" جانبري لاعب بايرن ميونخ، في أحد محافظات الصعيد وبالتحديد في محافظة سوهاج وهو يمسك " عيدان القصب"، وتزامنت الصورة مع تشبيه المصريين لجانبري بأنه من محافظات صعيد مصر.

وعلق صاحب الصورة قائلا " هروب جانبري من معسكر مباراة الأهلي وبايرن ميونخ لزيارة أقاربه بسوهاج" وأنتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

يذكر أن جانبري يشغل مركز الجناح الأيسر ببايرن ميونخ بمواجهة صريحة أمام محمد هاني المقرر أن يبدء مباراة اليوم ضمن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر أمام الزعيم البافاري.