أحمد ناجي لـ دوت الخليج: الأهلي مستحيل يخسر بنتيجة ثقيلة من البايرن لهذا السبب

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة الحالي، ومنتخب مصر السابق، أن مخاوف البعض من أن يتلقى الأهلي أهدافا كثيرة في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ مستحيل أن تحدث.

ويواجه الأهلي، فريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم.

وقال أحمد ناجي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "فكرة أن الأهلي ممكن أن يتلقى نتيجة ثقيلة مستحيلة".

وتابع: "الأهلي يلعب دائما بشخصية البطل كما اعتدنا منه دائما، أيا كانت قوة الفريق الذي يواجهه، مع الاحترام لبايرن ميونخ كونه أحد أفضل أندية العالم في الوقت الحالي".

وأشاد ناجي بأداء الشناوي في الفترة الأخيرة وبالأخص في مباراة الدحيل، وقال: " الشناوي قدم أداءا رائعا في مباراة الدحيل ولا يوجد أجمل من هكذا أداء، فهو حارس مصر الأول في هذه الفترة".

وأضاف مدرب الحراس: "أتوقع للشناوي أمام البايرن مباراة مثل مباراة أوروجواي في كأس العالم وذكرته بذلك في مكالمة هاتفية."

وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد أحمد بن علي بمدينة الريان القطرية.

وتذاع المباراة عبر قنوات bein sports HD القطرية المشفرة، كما أعلنت الشبكة عن إذاعتها للمباراة عبر قناتها المفتوحة.

ويدخل الأهلي البطولة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

فيما وصل بطل أوروبا إلى الدوحة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان.

خط الدفاع: زوله، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هيرنانديز، ألابا،

خط الوسط: كيميتش، بونا سار، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.