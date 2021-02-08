بعد بدء تفعليه... كل ما تريد معرفته عن كارت الفلاح الذكي

قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لمشروع كارت الفلاح، بوزارة الزراعة، بعد بدء تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، وذلك في محافظات الشرقية والبحيرة وأسيوط وسوهاج، أنه تم إتاحة استبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي.

وأكد يوسف في تصريحات إعلامية، أن الكارت متضمنًا حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها، مما يمكنه من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها.



وأشار إلى أن الكارت الذكي للفلاح مرتبط بقاعدة بيانات على أساس الرقم القومي لكل فلاح لديه حيازة زراعية.

طرق الحصول على كارت الفلاح الذكي

يتم سحب استمارات الحيازة الإلكترونية، مجانً وبدون رسوم، وتأتي البيانات الشخصية المطلوبة كالآتى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى

2- وصورة شخصية للحائز.

3- إحضار كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانى أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.



مميزات كارت الفلاح الذكي

1- حصول حامل كارت الفلاح على معاشه المستحق أو خدمات التأمين الصحي.

2- استخدام الكارت في الحصول على المستحقات المالية للفلاحين من خلال ماكينات الصرف الآلي .

3- حصول حاملي الكارت على الحصص المقررة للمزارعين من الأسمدة والمستلزمات الزراعية ووقود الآلات الزراعية ( السولار ).

4- صرف القروض الميسرة للفلاح من البنك الزراعي، وسداد السلف الزراعية .

5- استخدام الكارت الذكي في نقاط البيع الطرفية POS

6- استخدام الكروت الذكية في أي من ماكينات الصراف الآلي 123.



أهداف كارت الفلاح

. تأسيس قاعدة بيانات قومية تتضمن كافة الحيازات المحاصيل الزراعية للمزارعين.

. وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.

. عدم التعدي على الأراضي الزراعية.

. المساعدة في تدقيق المساحات الزراعية في كل محافظة والمحاصيل الموجودة في كل منطقة.

. صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.

. صرف الوقود اللازم لزراعة الأرض الزراعية، من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

. صرف الدعم العيني فيما يتعلق بـ الكيماويات والأسمدة المدعومة من الدولة.