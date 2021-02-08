شيماء عبدالإله - أرشيفية
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهئنة للإعلامية شيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس تحرير جريدة لى بروجريه إيچبيسيان، الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة فخامة رئيس الجمهورية وتعينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.
تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بدعم القيادة السياسية للمرأة
كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة في المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطويروالإستفادة من خبراتهم.
هذا وكانت عبد الإله قد كرمت من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، على مسرح الوزارة، ضمن مبادرة "هي تستحق"، التي أطلقتها الوزارة لتكريم السيدات المتميزات.
وجرى تكريم شيماء عبد الإله، بإعتبارها أول فتاة ترأس تحرير جريدة قومية منذ 126 عامًا، كونها عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس الوطني للإعلام.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدمت مؤخرًا عددًا من المبادرات المجتمعية، منها " توفير الأدوية للعمال غير المنتظمين"، ومبادرة "احميها من الختان"، وذلك حرصًا منها على دعم ومساندة المؤسسات داخل الدولة، ومواجهة التحديات الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستقبل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، وذلك تفعيلًا للدور الرقابى لمجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ شيماء عبدالإله لتعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.