تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ شيماء عبدالإله لتعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهئنة للإعلامية شيماء عبد الإله، المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس تحرير جريدة لى بروجريه إيچبيسيان، الناطقة باللغة الفرنسية، لثقة فخامة رئيس الجمهورية وتعينها عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة.

تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بدعم القيادة السياسية للمرأة

كما توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأسمى آيات الشكر والتقدير لثقة القيادة السياسة في المرأة المصرية والشباب وعلى إتاحة فرص للتمكين والتطويروالإستفادة من خبراتهم.

هذا وكانت عبد الإله قد كرمت من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، على مسرح الوزارة، ضمن مبادرة "هي تستحق"، التي أطلقتها الوزارة لتكريم السيدات المتميزات.

وجرى تكريم شيماء عبد الإله، بإعتبارها أول فتاة ترأس تحرير جريدة قومية منذ 126 عامًا، كونها عضو لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية بالمجلس الوطني للإعلام.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قدمت مؤخرًا عددًا من المبادرات المجتمعية، منها " توفير الأدوية للعمال غير المنتظمين"، ومبادرة "احميها من الختان"، وذلك حرصًا منها على دعم ومساندة المؤسسات داخل الدولة، ومواجهة التحديات الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، يستقبل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، وذلك تفعيلًا للدور الرقابى لمجلس النواب.