مؤسس "أمهات مصر" تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة الدولية في الفيزياء بجنيف

عبير أحمد- ارشيفية
دعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 19 عام في الأول من سبتمبر، للتقدم لمسابقة الفيزياء بجنيف.
وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -كعضو مشارك في تجربة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجنيف من سنوات- تدعو الطلاب المصريين الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلي 19 عام ممن يمتلكون الموهبة والشغف لعلم الفيزياء لتجهيز فريق قومي للمشاركة في المسابقة الدولية، حيث تعد هذه المسابقة ضمن البرنامج الذي تنظمه المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية بجنيف.
وناشدت عبير أولياء أمور الطلاب علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بتشجيع أبنائهم وحسهم علي المشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية، لدعم مواهبهم وإعدادهم جيدا لها، مقدمه الشكر لأكاديمية البحث العلمي علي مثل هذه الفاعليات لصالح الطلاب.
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