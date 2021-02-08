السيناريوهات المقترحة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني وترتيبات امتحانات نصف العام

وأضاف المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام

تسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور على السواء عن حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام، وإلى أي تاريخ تم تأجيلها.

كشف دوت الخليج حقيقة الأنباء المتداولة حول تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي، بعد التأكد أن تلك لاشائعة ليس لها أي أساس من الصحة.