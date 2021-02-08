صدمة كبري لـ "أفشة" قبل موقعة الأهلي وبايرن ميونخ

يلتقي الأهلي مساء اليوم أمام بايرن ميونخ الألماني في إطار مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بقطر، وينتظر "تيجرس أونال" المكسيكي الطرف الثاني للمباراة النهائية والتي سوف تقام مساء الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

ومن المنتظر أن يكون هناك تغييرات في تشكيلة الأهلي اليوم، بسبب حرص بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي للنادي الأهلي الخروج بنتيجة جيدة والصعود علي حساب الفريق البافاري الحائز مؤخرا علي لقب دوري أبطال أوروبا.

وقبل 4 ساعات من موعد المباراة، تم تسريب بعض الأخبار حول تشكيلة الأهلي لمباراة وكانت المفاجأة عدم وجود محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي في المباراة الهامة والمصيرية مساء اليوم.

ويأتي توقع غياب محمد مجدي "أفشة" عن لقاء اليوم بسبب وجود تأمين دفاعي بحت لمدرب القلعة الحمراء من أجل تقارب الخطوط الدفاعية للفريق، والبحث عن نتيجة إيجابية اليوم والصعود للمباراة النهائية للمرة الأولي في تاريخ النادي الأهلي.

وتأمل جماهير الأهلي وجود محمد مجدي "أفشة" في مباراة اليوم لأنه قاد الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الزمالك وأحرز هدف "القاضية ممكن" في شباك محمد أبو جبل حارس القلعة البيضاء قبل نهاية المباراة بدقائق معدودة.

وكتبت صحيفة "الوطن القطرية" تشكيل الأهلي الخالي من محمد مجدي "أفشة"، بجانب العديد من الصحف والمجلات مثل، صحيفة "الراية" وأيضا صحيفة "الشرق".

وبدء الأهلي مشوار البطولة وتغلب علي فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة في مباراة الدور الثاني، بهدف نظيف أحرزة حسيت الشحات في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

فائزا أو خاسرا.. مكاسب الأهلي بعد مباراة بايرن ميونخ

يترقب جمهور الأهلي والجماهير المصرية موعد مباراة الأهلي والبايرن في مونديال الأندية، في تمام الثامنة مساء، علي ملعب أحمد بن علي.

وكشفت قناة مكسبي المفتوحة علي القمر الصناعي النايل سات، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت، عن بث مباريات كأس العالم للأندية 2021، والمقامة حاليا في قطر خلال الفترة من الخميس 4-2-2021 وحتى يوم الخميس 11-2-2021 وهو اليوم التي يلعب فيه، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وكذلك نهائي المونديال،و يشارك في البطولة أندية الأهلي المصري كممثل عن القارة الإفريقية والدحيل القطري مستضيف البطولة، وتايجرز أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بطل أسيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا.