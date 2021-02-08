هالة السعيد وزيرة التخطيط "متشالة علي الراس" في البرلمان

المحكمة البرلمانية التي يعقدها أعضاء مجلس النواب، في هيئة جلسات محاكمة ومحاسبة وزراء الحكومة بعد الإطلاع على برامجهم، تكون كاشفة إلى حد كبير جدا ودقيق للغاية حول المجهودات الحقيقية والأداء الناجح للوزراء من عدمه.



احتفاء وتقدير

خلال الجلسة البرلمانية الموسعة التي عقدها أعضاء البرلمان اليوم، مع وزيرة التخطيط هالة السعيد، بدا أنه من الواضح لجميع النواب من مختلف التيارات تحت القبة، قدر الاحتفاء والتقدير الذي أظهره للجميع لأداء الوزيرة الواثقة المدججة بأسلحة الإنجازات والمضي قدما في تسطير النجاحات المتتالية التي لم تتوقف.



بداية حديث الوزيرة هالة السعيد أمام نواب البرلمان في حضور رئيسهم حنفي جبالي اليوم، بدت واثقة إلى حد كبير، متمتعة بقدر هائل من البراعة اللغوية التي مكنتها من عرض برامج محددة بجداول وتوقيتات مبهرة، تظهر خلية النحل التي تعمل في وزارة التخطيط المصرية، تحت قيادة الوزيرة الدؤوبة هالة السعيد.