مع بدء هدمه .. أبرز صور عقار فيصل المحترق

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لعقار فيصل المحترق المعروف بعقار الدائري، بالتزامن مع بدء أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في مركز ومدينة كرداسة وسط تكثيف أمني، تنفيذا لقرار الإزالة بعد رفض طلب التصالح، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح، وبدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار.

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وأكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن أجهزة مركز ومدينة كرداسة بدأت اعمال الازالة بهدم الحوائط لواجهات العقار الجانبيه حتي تنتهي من ازالة الحوائط والاعمدة للعقار بالكامل حتي سطح الارض.

صاحب عقار فيصل المحترق مخالف بالبناء

يذكر أن صاحب العقار المحترق اشترى قطعة الأرض المُقام عليها المبنى في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري، عندما كانت أرض زراعيًة وخارجة عن الحيز العمراني المعتمد في عام 2013 وقام بالبناء عليها بدون ترخيص وأنشئ بها مخزن للأحذية وزاول نشاطة ايضًا بالمخزن دون ترخيص، كما لم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية بالمخزن بالرغم من أنه يعلم أن تصنيع الأحذية يدخل فيه مواد كيميائية.

فيما تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه.

حريق عقار فيصل

وتعرض العقار لحريق هائل يوم السبت الموافق 30 يناير الماضي، واستمرت لمدة 10 أيام، وهو مكون من 14 طابق ويحتوي على حوالي 9 شقق بالدور الواحد أي ما يزيد عن 100 شقة، بخلاف المخزن والمحلات المتواجدة بالدور الأرضي، ولكن لم يسكن بالعقار سوى 10 وحدات تقريبًا وباقي الوحدات غير مأهولة بالسكان.

وكشفت التحقيقات حول الحريق أن العقار تم بنائه دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، فيما شب الحريق في البدروم والطابق الأرضي وهما عبارة عن مخازن أحذية مملوكة لصاحب العقار المتحفظ عليه لمناقشته حول ملابسات الواقعة.

سبب حريق عقار فيصل

وتم الكشف عن سبب الحريق إلى ماس كهربائي، وذلك بعد مناقشة صاحب العقار الذي أكد في محضر الشرطة أنه قبل الحريق بـ3 أيام حدثت مشكلة في لوحات الكهرباء بالمخزن وتم إصلاحها غير أنه فوجئ بنشوب الحريق.