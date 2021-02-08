السيسى يتفقد الموقف التنفيذي والانشائي بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، آخر المشاريع المنفذة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لعدد من الأحياء والمنشآت، ومنها مركز مصر الثقافى الإسلامى، والذى يحتوى على أحد أكبر المساجد فى العالم، حيث يتسع لألف مصلى، وترتفع المأذنة بطول 140 متر، كما يشمل مجموعة من القاعات الضخمة للإحتفالات والمناسبات، تحفيظ قرآن للرجال والسيدات، والأطفال كما يحتوي على ساحة إنتظار للسيارات ،وجراج متعدد الأدوار ( ۷ دور ) بسعة اجمالية ٣٠٠٠ سيارة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور مجلس النواب الجديد

كما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضًا المنبى الجديد لمجلس النواب، والذى يتسع لاستيعاب 1000 عضو، إذ يعد ضعف المقر الحالى للبرلمان، ويشمل مبانٍ خدمية منفصلة، مثل دور للعبادة، ومركز طبى، ومبنى مخصص للشرطة، وسجل مدنى ووحدة إطفاء.

كما تفقد السيد الرئيس ايضاً سير الأعمال بالحي الحكومي، الذي يحتوي علي مقرات الوزارات والهيئات الحكومية، المختلفة وكذلك مبني مقر مجلس الوزراء.

وأطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ساحة الشعب التي بها أعلى وأضخم ساري علم في العالم، وكذلك النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعونى، من حيث استخدام الأعمدة والزخارف، ويتكون من جزأين على الشكل الدائرى مدون عليهم أسماء شهداء مصر على مر العصور.

وقد لفت المسؤلين للسيد رئيس الجمهورية، بالمواقع الإنشائية علي مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز موجهاً سيادته بالإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكافة المباني والمنشآت ،الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ،التي تمثل الدولة المصرية الجديدة بواقعها الحديث.