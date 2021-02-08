لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ترفض بالأغلبية بيان أسامة هيكل أمام مجلس النواب

قالت مصادر لـ موقع دوت الخليج، ان لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، مساء أمس الأحد، رفضت بيان وزارة الدولة للإعلام الذي ألقاه أسامة هيكل الإسبوع قبل الماضي أمام مجلس النواب، وذلك بالأغلبية من أعضاء اللجنة.

أسامة هيكل بمجلس النواب

مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر فى منتصف يناير الماضي استدعاء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، لما تم رصده من ملاحظات بشأن تطبيقها للبرنامج التى حصلت من خلاله علي الثقة من مجلس النواب 2018، ومن ثم حضر المهندس مصطفي مدبولي مستعرضا ما تم من جهود علي مدار العامين، ومن خلفه وبشكل يومي بدأ المجلس الاستماع لعدد من الوزراء بالحكومة كان منهم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الصحة وغيرهم.

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المجلس يستمع لبيان الوزير المعني، ويفتح باب المناقشة عليه من جانب الأعضاء، ليتم إبداء ملاحظاتهم وتعقيباتهم علي حديث الوزير، والذي تتاح له الفرصة بالتعقيب علي ملاحظات الأعضاء، وبعهدها يقوم رئيس المجلس بإحالة البيان للجنة المعنية لدراسته والتأكيد من صحة ما تم استعراضه من بنود فى البيان، وذلك بحضور الوزير المعني أيضا.

كل هذه الإجراءات وفق لائحة المجلس تمت مع البيانات التى تم استعراضها أمام البرلمان، إلا أنه مساء الأحد انتهت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين، لقراراها بشأن بيان أسامة هيكل، وتم رفضه من أغلبية أعضاء اللجنة، علي أن يتم إخطار هيئة مكتب المجلس بالقرار وأسبابه خلال الساعات المقبلة، ليتم إخطار الحكومة لإتخاذ اللازم بشأن الوزير المعني.

وتنص مادة 127 من لائحة النواب بأن يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة، إلقاءُ بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته، وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.