حصاد اليوم.. أخبار لم تراها بسبب مباراة الأهلي والبايرن

تشهد الساحة الرياضية العديد من الأحداث بجانب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم، في المباراة التي تقام أحداثها في الثامنه مساء وعلي قنوات بي ان سبورت والكأس.

دوت الخليج يستعرض أهم الأخبار بخلاف مباراة الأهلي والبايرن

عمر جابر يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكد عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، اليوم الاثنين، وذلك قبل سفر البعثة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جماهير الأهلي في التالته يمين

قال حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلى فى الدوحة، أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بقطر أخبرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ الليلة عن مكان الرابطة في المباراة الماضية أمام الدحيل القطري، وقال أبو العلا:" بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية أخطرتنى اللجنة المنظمة للمونديال، بجلوس رابطة المارد الأحمر من التالتة شمال للتالته يمين".

تعافى الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد فتوح من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا وتسببت فى غيابهما عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري، حيث أصيب ظهير أيسر الزمالك للإصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض المثلوثي للإصابة فى الركبة في المبارايات السابقة للفريق.

سيراميكا يتعادل مع مصر المقاصة

حقق سيراميكا كليوباترا تعادل إيجابيا مع مصر المقاصة بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، تقدم باسم مرسى للمقاصة ، وتعادل شريف دابو لسيراميكا شريف بعد تسديدة ناجحة لركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق في الدقيقة 89.

وأرتفع رصيد سيراميكا إلى 16 نقطة، فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 14 في المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري.

الفرجاني ساسي يعود للزمالك عاد التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، بعدما سافر اللاعب لإجازة قصيرة في تونس بإذن جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك ، مستغلاً إيقافه عن المشاركة مع الفريق فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى. وغادر ساسى فى سرية إلى تونس بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة فى الدورى، ليتم إيقافه مباراة واحدة كانت أمام الاتحاد السكندرى، ومن ثم الذهاب للتونس، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات من جديد.

وزير الشباب والرياضة يدعم الأهلي قبل مباراة البايرن

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رسالة دعم للاعبي الأهلي، قبل مباراة الفريق مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، وأكد الوزير أن الأهلي يمثل مصر بالكامل وعلينا جميعا مساندته.