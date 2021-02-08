طرد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي.. "تفاصيل"

انتشرت العديد من الأنباء حول طرد أسرة الفنان الراحل عزت العلايلي للمطرب الشعبي محمد رمضان من عزاء الراحل، وتعدي نجله محمود العلايلي عليه بالضرب، لتخيم حالة من الجدل والتساؤلات المتعددة لتي طرحت على مدار الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ردت أسرة الفنان المصري الراحل عزت العلايلي على أنباء طرد الفنان محمد رمضان، من عزاء المتوفي، وتعدي نجله محمود العلايلي عليه بالضرب.

حقيقة طرد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي

أكد محمود عزت العلايلي، نجل الفنان الراحل في تصريحات صحفية، أن الفنان محمد رمضان لن يحضر العزاء من الأساس، نافيًا الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وتابع نجل الفنان عزت العلايلي، قائلًا: "وحتى لو جاء العزاء فلن تطرده أسرته"، مضيفا: "عمرنا ما نعمل حاجة زي كده، ومفيش خلاف أصلا علشان الناس تقول كده".

هجوم عزت العلايلي على محمد رمضان

وكان الفنان الكبير عزت العلايلي قد هاجم المطرب الشعبي محمد رمضان، قبل وفاته، على هامش تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 36، مؤكداً أنه لا يوجد في الفن ما يسمى نمبر وان، وأن محمد رمضان ما هو إلا مريض بالشهرة رغم أنه يتمتع بموهبة كبيرة.

خرج الفنان المصري محمد رمضان، للرد على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة، قائلًا: "عزت العلايلي يقول ما يريد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".

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الجدير بالذكر، أن الفنان عزت العلايلي الذي يعد من الطراز الأول، حيث استطاع حفر أسمه في تاريخ الفن العربي كأحد أهم نجومه لُقب بفارس الدراما العربية، لأعماله المميزة، رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الموافق 5 فبراير2021، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا يتعلم منه الأجيال القادمة.