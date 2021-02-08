5 أشياء مثيرة ستراها لأول مرة في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة كبيرة ومرتقبة مساء اليوم، بين الأهلي بطل أفريقيا وبايرن ميونخ بطل أوروبا، في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بالدوحة.

وفي مثل هذه المواجهات التي لن تتكرر كثيرا نظرا لوجود كل فريق في قارة مختلفة، ويكون من الصعب وجود مباريات رسمية بين الفريقين إلا في بطولة كأس العالم للأندية، لأنها تجمع بين أبطال القارات للإحتفال بهم في هذه النسخة المصغرة لأفضل أندية العالم.

هناك أشياء سوف تحدث لأول مرة في مباراة الليلة بين المارد الأحمر والبافاري الناري سوف نتحدث عنها في التقرير التالي لتسليط الضوء عليها وأهميتها خلال مباراة اليوم والتي لن تتكر بعد ذلك إلا بعد سنوات عديدة وعديدة.

*بشري خير للفراعنة بسبب الأهلي:-

منتخب مصر يستعد للمنافسة علي الصعود لكأس العالم 2022 بقطر، ويعتبر الأهلي أول فريق مصري يلعب علي ملاعب كأس العالم ويعتبر هذا الأمر فأل حسن للفراعنة من أجل التواجد في المحفل العالمي بعد تواجد الأهلي في كأس العالم المصغر للأندية، ويتبقي فقط تواجد منتخب مصر في كأس العالم هو الآخر.

*الرؤساء في المنصة الشرفية للمرة الأولي:-

تعتبر مواجهة اليوم تاريخية، ونظرا لأهميتها ستواجد رئيس الأهلي الأسطورة محمود الخطيب، بجاني أولي هونيس رومنيجة رئيس بايرن ميونخ في المقصورة الرئيسية لمشاهدة المباراة بجانب بعضهم البعض، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي يتواجد فيها رؤساء الأندية لمشاهدة المباراة من ارض الملعب.

وتقابل الأهلي وبايرن ميونخ من قبل في ثلاث مناسبان من قبل ولم يكن هناك أي تواجد لرؤساء الأندية لعدم أهمية المباراة وتواجدها في إطار المباريات الودية، ولكن مواجهة اليوم مختلفة وهامة أجبرت الجميع علي التواجد علي أرض الملعب.

*الشناوي وجها لوجة أمام نوير:-

مواجهة اليوم سوف تشهد تواجد 2 من أفضل حراس المرمي علي مستوي كل قارة، فالأهلي يمتلك محمد الشناوي والذي تم تصنيفة من أفضل 5 حراس مرمي في أفريقيا هذا العام، وفي الجانب المقابل مانويل نوير قائد بايرن ميونخ والذي لم يقتصر دورة فقط علي التصدي للكرات ولكن المشاركة في الدفاع بسبب الزيادة المستمرة له لمنتصف الملعب لإفساد الهجمات المرتدة للمنافسين.

الشناوي تمني أن يواجة نوير خلال مباراة رسمية، وأكد ذلك قبل مباراة الدحيل في الدور الثاني للبطولة، وستكون المواجهة بينهم تاريخية خاصة للشناوي والذي سوف يختبر قدراتة أمام أفضل فريق بالعالم خلال الفترة الحالية.

*أول مواجهة رسمية بين فريق مصري وأوروبي:-

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ اليوم هي عيد ميلاد لكرة القدم المصرية، لأنها تحمل المواجهة الرسمية الأولي بين فريق مصري وآخر أوروبي في بطولة دولية رسمية.

ولعب الأهلي من قبل أمام بايرن ميونخ ولكن جميعها كانت في إطار المباريات الودية وكذلك أيضا الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية واجة بايرن ميونخ من قبل في مباريات ودية.

*أصعب وأهم مباراة للأهلي منذ 1907:-

علي مر التاريخ واجة الأهلي فرق عديدة وكبيرة، وكان الخبراء يرشحون كل فترة إحدي المباريات بأنها الأفضل والأهم في تاريخ الأهلي، فعندما واجة الأهلي ريال مدريد في مباراة القرن، تحدث الجميع عنها بأنها أفضل مباراة في تاريخ النادي الأهلي، وعندما لعب الأهلي نهائي أفريقيا أمام الزمالك، فسر الجميع بأن هذه المواجهة هي الأقوي والأفضل، ولكن عندما أوقعت القرعة الأهلي أمام بايرن ميونخ في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، أصبحت هذه المباراة الأقوي في تاريخ الأهلي منذ 1907 وحتي يومنا هذا.

