ارتفاع قياسي بعملة بيتكوين الرقمية.. وتسلا تستثمر 1.5 مليار دولار فيها

نشرت وسائل إعلام ما وصلت له عملة بيتكوين الرقمية والتي ارتفعت بشكل قياسي، حيث اقتربت من تلامس مستوى 43.000 دولار.

وكانت Grayscale، أكبر مدير للعملة الرقمية في العالم، قالت في تصريحات سابقة، أن الأصول الخاضعة للإدارة ارتفعت بأكثر من 900٪ لتصل إلى 20.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2020، مدعومة بالتدفقات القياسية في الربع الرابع وارتفاع أسعار البيتكوين، حيث بدأ مدير العملات المشفرة عام 2020 بالإشراف على أصول بقيمة 2 مليار دولار.

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طلبات قياسية على عملة البيتكوين بما يقرب من 3.3 مليار دولار

كما قالت Grayscale أنها شهدت طلبًا قياسيًا من المستثمرين في الربع الرابع ، مع ما يقرب من 3.3 مليار دولار في التدفقات الواردة، فيما تجاوزت الاستثمارات في منتجات Grayscale حوالى 5.7 مليار دولار خلال عام 2020، أي أكثر من أربعة أضعاف التدفق التراكمي البالغ 1.2 مليار دولار من 2013-2019، وذلك بحسب موقع gadgetsnow الهندي.

شركة تسلا تعلن استثمار نحو 1.5 مليار دولار في عملة بيتكوين الرقمية

وفي سياق متصل أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" في إفصاح سنوي، إنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية بتكوين، وفجرت مفاجأة ضخمة اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2021، بإعلانها عن استثمارها لنحو 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين.

ومن المتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب، مما دفع العملة الإلكترونية للصعود أكثر من 10 بالمئة.

وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة.

وأشارت تسلا أنها استثمرت ما مجموعه 1.5 مليار دولار في بتكوين في ظلال تغيير في السياسة، وقد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل"، وبعد إعلانها ذلك، قفزت بتكوين إلى ذروة غير مسبوقة.