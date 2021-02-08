مدبولى يوجه بإعداد حملة إعلامية لتوضيح تيسيرات الاشتراطات البنائية

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفنى للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مدبولى، بالتنسيق الفورى مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتى المكتب للجنتى الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتى ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.

كما كلف رئيس الوزراء، بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التى تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وإنتاج فيديو توضيحى بالخطوات التى سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء فى تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، وستحدد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الجامعة المختصة بكل محافظة، والتى ستعد بدورها تصميمات الواجهات للمبانى المقترح تنفيذها.

وستتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحى لقطع الأراضى الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستعد نقابة المهندسين نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة متعلق بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص.

وفى هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.

كما تمت الإشارة إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تتمثل فى تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بالمحافظة بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجى، لاعتماده من الجهة الإدارية.

وتضمنت الخطوات التنفيذية أيضا أن يقدم المواطن حال الرغبة فى إعداد الرخصة طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى وبعد التعاقد مع استشارى معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجى بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يصدر المركز التكنولوجى الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، ويخطر صاحب الشأن الجهة الإدارية بالعزم على البدء فى تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقى بذلك.

وأشارت الخطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوى، إلى المركز التكنولوجى بالأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقدم المهندس المشرف شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجى.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمبانى والمنشآت المبنية.