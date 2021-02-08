صخر بسيسو: الشعب الفلسطينى يقدر دعم الرئيس السيسى 

جدة - نرمين السيد - أكد صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، أن اجتماع ممثلى الفصائل الفلسطينية للحوار بالقاهرة الذى جاء بدعوة كريمة من مصر، وبرعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنما يهدف إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه إجراء الانتخابات الفلسطينية، بناء على المراسيم التى أصدرها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن؛ بشأن إجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية والمجلس الوطنى الفلسطينى.





وقال صخر بسيسو، اليوم الإثنين، إن هذه الانتخابات تمثل المدخل الحقيقى لإنهاء الانقسام الفلسطينى الذى امتد من 2007 حتى الآن، والذى أدى إلى تشويه صورة الشعب الفلسطينى لدى المجتمع الإقليمى والدولى، ومن أجل استعادة الوحدة الفلسطينية، وتجديد شرعيتها ومن أجل متابعة النضال الفلسطينى على المستويات السياسية والدبلوماسية والدولية ومن أجل تحقيق ما طرحه الرئيس محمود عباس، للذهاب إلى عقد مؤتمر دولى للسلام بالتنسيق مع الأمم المتحدة؛ بديلًا عن الرعاية الأمريكية المنفردة - خلال السنوات الماضية - والتى لم تحقق شيئًا سوى الانحياز إلى الجانب الإسرائيلى.

وقال صخر بسيسو، إنه مع وجود إدارة أمريكية جديدة نأمل أن تغير الكثير من سياساتها السلبية تجاه الشعب الفلسطينى؛ التى اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة.

وأوضح أن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة منوط به البحث فى وسائل إنجاح الانتخابات وحل كافة المشكلات التى تواجه العملية الانتخابية من حيث القوانين وتشكيل محكمة الانتخابات وتحديد الجهات الأمنية التى ستشرف على الانتخابات من الجانب الفلسطينى من حيث الالتزام بنتائج هذه الانتخابات بهدف تحقيق الدعم الدولى لنتائجها.

وأشار إلى أن الحوار سيتضمن الاتفاق على برنامج سياسى تتفق عليه كافة الأطراف المجتمعة فى القاهرة، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب مزيدًا من الجهد المصرى لإقناع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى البرنامج السياسى الذى طال انتظاره والذى كان غيابه بمثابة عقبة أمام التحركات السياسية والدبلوماسية أمام العالم.

وذكر بسيسو أنه ينبغى مناقشة الخطوات التى ستتبع عملية الانتخابات فيما يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وشراكة سياسية حقيقية بين كافة القوى فى المؤسسة التشريعية والعمل من على حل كافة المشاكل التى يعانى منها المجتمع الفلسطينى والسعى إلى فك الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال إنه عندما نأتى إلى مرحلة تشكيل المجلس الفلسطينى الجديد وعقد اجتماعاته فإنه ينبغى تحديد طبيعة العلاقة بين المنظمة والسلطة الفلسطينية باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينى هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وهى التى تمثله فى كافة أماكن تواجده فى الداخل والخارج.

وأكد أن الشعب الفلسطينى يقدر الدور العظيم الذى قامت وتقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وما قدمته من تضحيات وشهداء دعمًا للشعب الفلسطينى ونضاله.

وأعرب صخر بسيسو عن تقدير الشعب الفلسطينى البالغ لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى باستعادة مصر لشعبها وللأمة العربية إثر ثورة 30 يونيو الشعبية العظيمة، مشيرًا إلى أن المرحلة التى سبقت تلك الثورة كانت دقيقة وحساسة، حيث كان يراد بها إسقاط مصر من جانب قوى متآمرة عليها وعلى عالمنا العربى لتسليم مصر لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد أن الجهود الحثيثة والملموسة التى قام ويقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمى والدولي هى محل تقدير كبير، حيث جعل القضية الفلسطينية فى مقدمة أولويات الاستراتيجية والسياسة الخارجية المصرية إلى جانب دفاعه عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إطار جهوده عبر جولاته الخارجية التى تهدف فى جانب منها إلى تحقيق السلام والأمن فى ربوع المنطقة.