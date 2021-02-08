النواب يرفع جلسته العامة ويعاود الانعقاد غدا لمناقشة مشروع قانون المرور

جدة - نرمين السيد - رفع المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.





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