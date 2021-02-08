أندريه زكى ينعى راعى الكنيسة الإنجيلية ببنى مزار

جدة - نرمين السيد - ونعى الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الراحل القس عزت عفيفى، الذى قدم عطاءً عظيمًا من الخدمة بإخلاص ومحبة فى كلمة الله. وقال زكى: "نصلى أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة".

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