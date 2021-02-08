جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 32 لسنة 2021 بتعيين الشيماء عبد الإله حسن عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بدلا من المرحومة سامية زين العابدين، وذلك للفترة المتبقية للهيئة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بتعيين الشيماء حسن عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.