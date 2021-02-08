تعيين الشيماء عبدالإله عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2021، بتعيين الشيماء عبد الإله عبد الحميد حسن، عضواً بالهيئة الوطنية للصحافة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، بدلاً من المرحومة سامية زين العابدين عبد الله، وذلك للفترة المتبقية للهيئة. واستند القرار إلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقرار رئيس الجمهورية بتشكيلها.

تعين الشيماء

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