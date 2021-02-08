تكليفات رئاسية لحكومة «مدبولي» بتعزيز علاقات التعاون مع العراق

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق. وحضر المقابلة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير خارجية العراق، متمنيًا التوفيق له ولوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ فى القاهرة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، لا سيما نتائج الزيارة التى أجراها إلى بغداد فى نهاية اكتوبر الماضى، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع العراق الشقيق، وكذا موضوعات التعاون الثلاثى التى تم الاتفاق على تنفيذها خلال الاجتماعات الوزارية للدول الثلاث: مصر والعراق والأردن، والتى استضافتها القاهرة فى ديسمبر الماضي.

وأضاف مدبولى أن هناك تكليفات واضحة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لأعضاء الحكومة بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، والقيام بكل ما يلزم لمساندة الجهود التنموية على أرض العراق، لا سيما بعد أن تم التوصل لاتفاق حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار.

من جانبه، نقل وزير الخارجية العراقى تحيات رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، للدكتور مدبولى، معربًا عن تطلع العراق للبناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى استضافتها بغداد، وتعظيم الاستفادة من آلية النفط مقابل الإعمار، مؤكدًا أنه يتابع مع نظرائه فى مصر والأردن، ملفات التعاون الثلاثى الأخرى محل التوافق.

كما وجه وزير خارجية العراق الشكر للحكومة المصرية على الاهتمام بأحوال الجالية العراقية فى مصر، ومعاملتهم معاملة أشقائهم المصريين فيما يخص تلقى العلاج من فيروس كورونا. واختتم رئيس الوزراء اللقاء بطلب نقل تحياته وتحيات أعضاء الحكومة، إلى أخيه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، والأشقاء أعضاء مجلس الوزراء العراقى، مُعربًا عن التمنيات للعراق الشقيق بالسلام والاستقرار والازدهار.