رئيس الوزراء يلتقي وزير خارجية العراق.. مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع بغداد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق.

وحضر المقابلة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير خارجية العراق، متمنيًا التوفيق له ولوزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في القاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتابع بنفسه مع الوزراء المعنيين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من ملفات تعاون مع العراق، لا سيما نتائج الزيارة التي أجراها إلى بغداد في نهاية أكتوبر الماضي، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع العراق الشقيق، وكذا موضوعات التعاون الثلاثي التي تم الاتفاق على تنفيذها خلال الاجتماعات الوزارية للدول الثلاث: مصر والعراق والأردن، والتي استضافتها القاهرة في ديسمبر الماضي.

وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات واضحة ومستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعضاء الحكومة بتعزيز علاقات التعاون مع العراق الشقيق، والقيام بكل ما يلزم لمساندة الجهود التنموية على أرض العراق، لا سيما بعد أن تم التوصل لاتفاق حول تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار.

من جانبه، نقل وزير الخارجية العراقي تحيات رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، للدكتور مدبولي، معربًا عن تطلع العراق للبناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي استضافتها بغداد، وتعظيم الاستفادة من آلية النفط مقابل الإعمار، مؤكدًا أنه يتابع مع نظرائه في مصر والأردن، ملفات التعاون الثلاثي الأخرى محل التوافق.

كما وجه وزير خارجية العراق الشكر للحكومة المصرية على الاهتمام بأحوال الجالية العراقية في مصر، ومعاملتهم معاملة أشقائهم المصريين فيما يخص تلقى العلاج من فيروس كورونا.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بطلب نقل تحياته وتحيات أعضاء الحكومة، إلى أخيه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والأشقاء أعضاء مجلس الوزراء العراقي، مُعربًا عن التمنيات للعراق الشقيق بالسلام والاستقرار والازدهار.