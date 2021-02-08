نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: إطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات "الألف يوم الأولي" غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، انطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الإجتماعي في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى".

ويأتي ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف التدريب لتطوير قدرات العاملين على تقديم المشورة والمتابعة وزيادة المعرفة الغذائية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، في تمام الساعة ١٠.٣٠ صباح غد الثلاثاء بمقر الوزارة بالعجوزة.