نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق باب التصويت للمرحلة الثانية في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب الجيزة، باب التصويت أمام المترددين للإدلاء بأصواتهم، بعدما فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وشهدت اللجان إقبال كثيف للمشاركة في العملية الإنتخابية في إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين بشمال وجنوب القاهرة بالنقابة العامة بوسط القاهرة.

وأجريت العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.

وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وعقدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.