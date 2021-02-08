نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ 14 نقابة فرعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، وكيل مجلس نقابة المحامين الأستاذ مجدي سخي، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابات: شمال القاهرة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وأضاف «سخي»: «بينما لم يكتمل النصاب القانوني لنقابتي جنوب القاهرة، وحلوان، وتجرى جولة الإعادة لهما يوم 15 فبراير الجاري»، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات في النقابات التي اكتمل النصاب القانوني لجمعياتها العمومية ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

