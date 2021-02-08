نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة التخطيط للجان المختصة لدراسته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على إحالة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة، مطالبة عدد من أعضاء المجلس، وزيرة التخطيط، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة فى المحافظات.

من جانبها أكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة توضيح آليه تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، وبما يسهل متابعة المواطن وتقيمه لها.

وطالبت بتحديد ملامح خطة التنمية الاقتصادية للحد من معدل الفقر في محافظة البحيرة، التي جاءت ضمن أفقر 5 محافظات علي مستوي الجمهورية وفقا لموقع الوزارة الرسمي، وماهو المعدل المتوقع بنهاية السنة المالية 2021، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة يتجاوز عدد سكانها 7 مليون نسمة، وهناك عدد كبير من المشروعات معدلات التنفيذ فيها ليست على المستوى المناسب، كما استفسرت راوية مختار، عن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع الأفراد على القيام بمشروعات صغيرة.

وانتقد النائب السيد جوهر، عدم اكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا،:" بنشرب المياه بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتي "

كما انتقد حالة مستشفى طلخا العام، مستعرضا صور للمستشفى توضح حالتها السيئة، مطالبا بسرعة تطوير محطة مياه دميرة، ومحطة مياه طلخا، واستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة، قائلا: للأسف مدينة طلخا أصبحت مزدحمة جدا ولا يوجد بها سوى مدخل واحد، مطالبا بإنشاء كوبرى جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة.

من جانبها قالت النائبة ميرفت إليكسان، إن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من أفضل التشريعات التي صدرت مؤخرًا، متسأله عن حجم الأصول غير المستغلة التي تم حصرها، كما أشادت ببرامج التدريب وبناء القدرات داخل الوزارة

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

