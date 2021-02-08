نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غداً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، برنامج وزارتها أمام البرلمان، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢، علي أن يعاود للانعقاد غدًا الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على إحالة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة، مطالبه عدد من أعضاء المجلس، وزيرة التخطيط، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخدمية المتوقفة فى المحافظات.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

