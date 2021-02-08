مفاجأة وحيدة.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة البايرن

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم أمام البايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي أمام البايرن

وشهدت التشكيلة مفاجاة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

بدلاء الأهلي أمام البايرن

يأتي علي مقاعد البدلاء كل من:

والتر بواليا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - ياسر إبراهيم - محمد شريف - علي لطفي - مصطفى شوبير - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن.

تقام المباراة بين الأهلي والبايرن بنصف نهائي كأس العالم للأندية في الثامنة مساء اليوم، علي ملعب أحمد بن علي، بصافرة تحكيمية للإماراتي محمد عبدالله.

ويمكنك متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة لنقل المباراة وهي 3 قنوات: بي ان سبورت المفتوحة، الكأس القطرية، مكسبي.

ويمكن إستقبال قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر التردد التالي: التردد : 11411 معدل ترميز: 27500 الإستقطاب: أفقي ( H ) القمر الصناعي: نايل سات

تردد بين سبورت المفتوحة علي النايل سات ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة BeIN sport عبر التردد: - التردد: 11054،12765 - معدل الترميز: 27500. - معدل الاستقطاب: أفقي. - معدل تصحيح الخطأ: 4/3. تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة 2021 وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي النايل سات : - التردد: 12245. - معدل الترميز: 27500. - معدل الاستقطاب: أفقي. - معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وينتظر تيجريس الفائز من مباراة الأهلي والبايرن في نهائي كأس العالم يوم الخميس القادم في الثامنة مساء، بينما ينتظر بالميراس البرازيلي الخاسر من مواجهة المارد الأحمر والعملاق البافاري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية بعد الخسارة من بطل المكسيك بهدف نظيف ضمن مواجهات كأس العالم بقطر.