شادية " سحر الدلوعة" الذى لم يفارق المصريين.. فيديو

لا يمكن سرد قائمة أبرز الفنانيين المؤثرين فى تاريخ مصر، دون الوقوف عند اسم "شادية"، الذى تعد علامة بارزة فى سجل السينما المصرية، فقد كانت الأكثر تميزًا طوال سنوات عديدة.

نشأة الفنانة شادية

تنتمى الفنانة الراحلة شادية لأسرة متوسطة المستوى، تقطن فى حي عابدين فوالدها المهندس الزراعى أحمد كمال، عمل مشرفًا على الأراضى الخاصة بالملكية، وكانت تقطن فى حي عابدين، بحكم عمل والدها.

مسيرة زاخرة

مسيرة الفنانة شادية بدأت عندما جاءت إلى المخرج على بدرخان، لتقدم نفسها أمام المتخصصين، وبالفعل نالت إعجاب كل من فى الاستوديو، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل، ومن ثم شاركت فى فيلم أزهار بدور صغير، وتلى ذلك عملها البارز العقل فى إجازة، والذى حققق نجاحًا كبيرًا، وكانت تلك هى الانطلاقة نحو طريق النجومية.