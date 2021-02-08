تشكيل ناري.. بايرن ميونخ يواجه الأهلي بالقوة الضاربة

كشف هانز فيلك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيلة مباراة اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيلة البايرن لمواجهة الأهلي

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

.حراسة المرمى: مانويل نوير .خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز .خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا .خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي

كما أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم أمام البايرن.

وشهدت التشكيلة مفاجاة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، ، عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا

يأتي علي مقاعد البدلاء كل من:

والتر بواليا - أحمد رمضان بيكهام - سعد سمير - ياسر إبراهيم - محمد شريف - علي لطفي - مصطفى شوبير - جونيور أجايي - أليو ديانج - أكرم توفيق - مروان محسن - صلاح محسن.

وتقام المباراة بين الأهلي والبايرن في الثامنة مساء اليوم، علي ملعب أحمد بن علي، بصافرة تحكيمية للإماراتي محمد عبدالله.

وتستطيع متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ وهي 3 قنوات : بي ان سبورت المفتوحة، الكأس القطرية، مكسبي.

قناة مكسبي الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ عبر التردد التالي:

التردد : 11411

الإستقطاب: أفقي ( H )

معدل ترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

ويمكنك إستقبال القناة المفتوحة BeIN sport عبر التردد:

- التردد: 11054،12765

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- - معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

وكذلك يمكنك إستقبال قناة الكأس المفتوحة عبر التردد الفتوح علي القمر الصناعي النايل سات :

- التردد: 12245.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وينتظر تيجريس الفائز من مباراة الأهلي والبايرن في نهائي كأس العالم يوم الخميس القادم في الثامنة مساء، بينما ينتظر بالميراس البرازيلي الخاسر من مواجهة المارد الأحمر والعملاق البافاري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية بعد الخسارة من بطل المكسيك بهدف نظيف ضمن مواجهات كأس العالم بقطر.

يدخل بايرن ميونخ المباراة لعبور نصف النهائي والإستمرار في البطولة لتحقيق السداسية هذا الموسم، بعد أن حقق بطل ألمانيا: الدوري الألماني وكأس ألمانيا، بالإضافة للسوبرين الألماني والأوربي ينققصهم فقط مونديال الأندية.