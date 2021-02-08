اكتمال تشكيل الوطنية للصحافة بتعيين شيماء عبدالإله

جدة - نرمين السيد - وإثر وفاة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، المعينة بالهيئة باعتبارها من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، خلا أحد مقاعد عضوية الهيئة التى تضطلع بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها.

ونص قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصادر اليوم الإثنين بالجريدة الرسمية على تعيين عبدالإله، بدلا من زين العابدين وورد به "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة".

وفور نشر القرار بالجريدة الرسمية، تقدم عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والأعضاء بخالص التهنئة لـ شيماء عبد الإله، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2021 بتعيينها عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة، بدلاً من سامية زين العابدين، وذلك للفترة المتبقية للهيئة، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق وأن تكون إضافة مثمرة وبناءه للهيئة الوطنية للصحافة.

ووفقا إلى نص المادة 17 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد أسباب هى: عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة 12 من هذا القانون، وهى: إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

كما يخلو المنصب فى حال التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية فى السنة، وفِى حال فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء.

ويخلو المنصب أيضا وفقا للمادة 17 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018 فى حال الاستقالة، والتى تعتبر مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق، والحالة الأخيرة لخلو المنصب هى الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وإذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون، يعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط، ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية، بحسب ما ورد فى المادة "18" من القانون.

وتولت شيماء عبدالإله منصب رئيسة جريدة "البروجريه إيجيبسيان" الصادرة عن مؤسسة دار التحرير عام 2017، لتستمر فى المنصب نفسه بموجب التغييرات الصحفية الأخيرة، وتسند إليها أيضا رئاسة تحرير جريدة بروجريه دايمانش، والبوابة الإليكترونية الصادرة بالفرنسية.

وحصلت شيماء عبدالإله على درجة الماجستير فى الإعلام والتربية البيئية، وعلى دبلوم الإعلام الفرنسى جامعة القاهرة وباريس، كما تشغل منصب المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر فى يونيو الماضى القرار رقم 364 لسنة 2020 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجی وعضوية كل من المستشار عادل سید عبدالرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة، محمد حسن أبوعيش ممثلا لوزارة المالية، سامية زين العابدین عبدالله محمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، أحمد مختار مصطفی طلبة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر ممثلا للصحافة القومية، سامح عبدالله محمد ممثلا للصحافة القومية، أسامة سعيد محمد عثمان ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، ونص القرار على أن مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات .